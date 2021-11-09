Необычная идея: в Нидерландах создают скейтборды из пиццы

Каждый такой кусок пиццы на колесах стоит 695 евро.

Первый в мире скейтборд из куска пиццы. В Нидерландах традиционное итальянское блюдо превращают в средство передвижения.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 9 ноября.

Необычная идея пришла в голову местному пиццайоле Саману Хошбари. Мужчинк было жалко выбрасывать в помойку остатки пищи. Поэтому он решил готовые куски пиццы смазывать специальным раствором, чтобы они не покрылись плесенью. А уже через неделю, когда они полностью высыхают, пиццайола заливает их эпоксидной смолой в специальной форме. И еще через 10 дней они готовы на продажу как скейтборды.

Каждый такой кусок пиццы на колесах стоит аж 695 евро. К слову, скейтбордами мужчина не ограничился, из пиццы он уже делает даже мебель – стулья и столы.

Новости мира: в Нидерландах создают скейтборды из пиццы

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