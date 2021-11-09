Незвичайна ідея: у Нідерландах створюють скейтборди з піци

Кожний такий шматок піци на колесах коштує аж 695 євро.

Перший у світі скейтборд зі шматка піци. У Нідерландах традиційну італійську страву перетворюють на засіб для пересування.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 9 листопада.

Незвичайна ідея спала на думку місцевому піцайолі Саману Хошбарі. Чоловікові було шкода викидати у смітник рештки їжі. Тому він вирішив готові шматки піци змащувати спеціальним розчином, аби вони не вкрилися пліснявою. А вже за тиждень, коли вони повністю висихають, піцайола заливає їх епоксидною смолою у спеціальній формі. І ще за 10 днів вони готові на продаж як скейтборди.

Кожний такий шматок піци на колесах коштує аж 695 євро. До слова, скейтбордами чоловік не обмежився, із піци він уже робить навіть меблі - стільці і столи.

Новини світу: у Нідерландах створюють скейтборди з піци

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання