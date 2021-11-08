В Днепре новорожденному остановили сердце на 5 часов

Малыш родился с пороком сердца.

В Днепре в Центре матери и ребенка имени Руднева новорожденному сделали сложную операцию на сердце. Для этого его сердце остановили на пять часов.

Об этом сообщает "Днепр областной".

Врачи Центра матери и ребенка имени Руднева провели уникальную операцию на сердце ребенка. Младенец родился с большим дефектом межжелудочковой перегородки. Этот порок сердца обычно лечили в Киеве, но благодаря новому оборудованию медики смогли провести операцию в Днепре.

"Более пяти часов при новорожденном дышал аппарат, он же выполнял функции сердца. Местным кардиохирургам помогали специалисты из Института сердца Минздрава. Операция прошла успешно. Уже на вторые сутки маленький пациент начал дышать самостоятельно и начал выздоравливать", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Одессе мужчина после перенесенной на пищеводе операции стал инвалидом третьей группы. Сейчас он тяжело перемещается по квартире, испытывает жуткие боли во время приема пищи, а в том, что с ним произошло, обвиняет "неквалифицированного медика".

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