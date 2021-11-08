У Дніпрі новонародженому зупинили серце на 5 годин

Малюк народився з вадою серця.

У Дніпрі у Центрі матері і дитини імені Руднєва новонародженому зробили складну операцію на серці. Для цього його серце зупинили на 5 годин.

Про це повідомляє "Дніпро обласний".

Лікарі Центру матері та дитини імені Руднєва провели унікальну операцію на серці дитини. Немовля народилося з великим дефектом міжшлуночкової перегородки. Цю ваду серця зазвичай лікували у Києві, але завдяки новому обладнанню медики змогли провести операцію в Дніпрі.

"Понад п’ять годин за новонародженого дихав апарат, він же виконував функції серця. Місцевим кардіохірургам допомагали фахівці з Інституту серця МОЗ. Операція пройшла успішно. Вже на другу добу маленький пацієнт почав дихати самостійно та почав одужувати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Одесі чоловік після перенесеної на стравоході операції став інвалідом третьої групи. Зараз він важко переміщається квартирою, відчуває моторошні болі під час приймання їжі, а в тому, що з ним сталося, звинувачує "некваліфікованого медика".

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