Надя Дорофеева впервые после госпитализации рассказала, что с ней произошло в Египте

Артистка показала синяки на руке от капельниц.
Украинская певица Надя Дорофеева впервые после экстренной госпитализации в Египте вышла на связь с фанатами.
Артистка сообщила, что с ней произошло. По словам Нади, она очень сильно отравилась. Ее забрали в больницу, где ставили капельницы.
"Друзья! Со мной произошло очень сильное отравление. Мне уже лучше. Спасибо, что переживали и поддерживали", — обратилась к поклонникам звезда.
Как призналась исполнительница, сначала ей не могли поставить капельницу пять раз и это, несмотря на то, что Надя очень боится уколов. Артистка показала синяки на руке от капельниц. Дорофеева поблагодарила членов своей команды, которые все это время были рядом с ней в палате больницы.
К счастью, сейчас Дорофеева чувствует себя более менее хорошо и уже прилетела домой в Киев восстанавливать силы.
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