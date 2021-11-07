Певице стало плохо перед концертом.

Украинскую певицу Надю Дорофееву экстренно госпитализировали в Египте.

Исполнительнице внезапно стало плохо перед концертом в одной из гостиниц. Выступление отменили, а звезду доставили в больницу на обследование. Об этом сообщила команда Нади в ее Instagram-stories. Впрочем, что произошло, пока неизвестно.

"В связи с внезапным ухудшением здоровья певицы DOROFEEVA концерт, запланированный на 6 ноября, к сожалению, не состоится", – говорится в сообщении.

instagram.com/nadyadorofeeva

Пришедшие на концерт поклонники звезды показали в фотоблогах SMS, которые они получили от представителей отеля. Там говорится, что концерт Нади отменен "по непредвиденным обстоятельствам".

instagram.com/gorit_dorofeeva

Фаны начали бить тревогу и писать команде певицы. В частности, попросили объяснить ситуацию танцовщицу Дорофеевой – Светлану Сакаль. Она отметила, что все хорошо и не стоит паниковать.

instagram.com/gorit_dorofeeva

Также в одной из переписок сообщили, что команда артистки была готова выходить на сцену, но "случилось что-то серьезное и Надю госпитализировали".

Между тем, на фан-аккаунте певицы в Instagram появилась информация, что Дорофеевой стало плохо за 20 мин до концерта из-за "испорченного барбекю". Концерт, который не состоялся вчера, отменили и сегодня звезда якобы должна прилететь в Киев.

Впрочем, пока официального подтверждения этого нет.

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