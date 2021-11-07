Співачці стало кепсько перед концертом.

Українську співачку Надю Дорофєєву екстрено госпіталізували в Єгипті.

Виконавиці раптово стало зле перед концертом у одному з готелів. Виступ скасували, а зірку доправили до лікарні на обстеження. Про це повідомила команда Наді у її Instagram-stories. Втім, що саме сталося, поки що невідомо.

"У зв'язку з раптовим погіршенням здоров'я співачки DOROFEEVA, концерт, запланований на 6 листопада, на жаль, не відбудеться", – йдеться у повідомленні.

instagram.com/nadyadorofeeva

Шанувальники зірки, які прийшли на концерт, показали у фотоблогах SMS, які вони отримали від представників готелю. Там йдеться, що концерт Наді скасовано "через непередбачені обставини".

instagram.com/gorit_dorofeeva

Фани почали бити на сполох та писати команді співачки. Зокрема, попросили пояснити ситуацію у танцівниці Дорофєєвої – Світлани Сакаль. Вона зазначила, що все гаразд і не варто панікувати.

instagram.com/gorit_dorofeeva

Також у одному з листувань повідомили, що команда артистки була готова виходити на сцену, але "сталося щось серйозне і Надю госпіталізували".

Тим часом, на фан-акаунті співачки в Instagram з'явилася інформація, що Дорофєєвій стало зле за 20 хв до концерту через "барбекю, яке було зіпсоване". Концерт, який учора не відбувся, скасували і сьогодні зірка нібито має прилетіти до Києва.

Втім, поки що офіційного підтвердження цього немає.

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