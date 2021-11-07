"Червоних" регіонів найбільше: МОЗ оновив карантинні зони

У "помаранчевій" зоні перебуває шість областей.

В Україні станом на 7 листопада "червоній" зоні епідемічної небезпеки - 15 областей та місто Київ. Ще шість областей у "помаранчевій" зоні і три у "жовтій".

Про це свідчать дані МОЗ.

Так, "жовтими" вдається втриматися Закарпатській, Кіровоградській, Тернопільській областям. До "помаранчевої" зони належать - Вінницька, Волинська, Полтавська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області.

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"Червоними" наразі є такі регіони:

м. Київ Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська області.

Як повідомлялося, подолати пандемію допоможуть вакцини проти коронавірусу. Очільник МОЗ Віктор Ляшко закликав вакцинуватись українців та пояснити необхідність щеплення своїм рідним та близьким, аби ті теж вакцинувалися.

Якщо раптом ви досі сумніваєтеся, чому необхідно зробити щеплення проти COVID-19, читайте тут.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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