Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 7 листопада

За останню добу кількість хворих зросла на понад 17 тисяч.
В Україні станом на ранок 7 листопада зафіксовано 17 419 нових підтверджених випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 449 людей, ще 8 520 осіб одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Так, серед нових хворих 1 119 дітей і 195 медпрацівників. Крім того, минулої доби було госпіталізовано 5 652 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло на коронавірус 3 075 433 осіб; одужало – 2 512 756 осіб; летальних випадків – 72 084.
Як вакцинуватися проти COVID-19 і не заразитися в черзі: поради епідеміологині
Крім того, 6 листопада було проведено 131 406 вакцинацій проти COVID-19. Одну дозу отримали 85 340 людей, повністю імунізовані - 46 066 людей.
"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 354 681 людину, з них отримали одну дозу – 11 354 679 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 904 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 259 252 щеплення", - сказано в повідомленні.
У МОЗ додали, що 93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
Випадків у областях/імунізовано (2 доза):
- м. Київ – 625/3731
- Вінницька – 569/1402
- Волинська – 340/1136
- Дніпропетровська – 1527/4754
- Донецька – 757/1851
- Житомирська – 682/929
- Закарпатська – 270/407
- Запорізька – 667/2463
- Івано-Франківська – 887/774
- Київська – 542/2459
- Кіровоградська – 144/1171
- Луганська – 174/572
- Львівська – 1095/3255
- Миколаївська – 816/840
- Одеська – 1664/4232
- Полтавська – 633/1651
- Рівненська – 349/888
- Сумська – 817/929
- Тернопільська – 403/1180
- Харківська – 1362/3256
- Херсонська – 448/3079
- Хмельницька – 1114/1088
- Черкаська – 271/2045
- Чернівецька – 407/821
- Чернігівська – 856/1153
Зауважимо, що в Україні, станом на ранок 6 листопада, було зафіксовано 25 063 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 793 людини, ще 11 817 пацієнтів одужало.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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