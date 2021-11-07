Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 7 листопада

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 7 листопада

За останню добу кількість хворих зросла на понад 17 тисяч.

В Україні станом на ранок 7 листопада зафіксовано 17 419 нових підтверджених випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 449 людей, ще 8 520 осіб одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Так, серед нових хворих 1 119 дітей і 195 медпрацівників. Крім того, минулої доби було госпіталізовано 5 652 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло на коронавірус 3 075 433 осіб; одужало – 2 512 756 осіб; летальних випадків – 72 084.

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Крім того, 6 листопада було проведено 131 406 вакцинацій проти COVID-19. Одну дозу отримали 85 340 людей, повністю імунізовані - 46 066 людей.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 354 681 людину, з них отримали одну дозу – 11 354 679 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 904 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 259 252 щеплення", - сказано в повідомленні.

У МОЗ додали, що 93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Випадків у областях/імунізовано (2 доза):

м. Київ – 625/3731

Вінницька – 569/1402

Волинська – 340/1136

Дніпропетровська – 1527/4754

Донецька – 757/1851

Житомирська – 682/929

Закарпатська – 270/407

Запорізька – 667/2463

Івано-Франківська – 887/774

Київська – 542/2459

Кіровоградська – 144/1171

Луганська – 174/572

Львівська – 1095/3255

Миколаївська – 816/840

Одеська – 1664/4232

Полтавська – 633/1651

Рівненська – 349/888

Сумська – 817/929

Тернопільська – 403/1180

Харківська – 1362/3256

Херсонська – 448/3079

Хмельницька – 1114/1088

Черкаська – 271/2045

Чернівецька – 407/821

Чернігівська – 856/1153

Зауважимо, що в Україні, станом на ранок 6 листопада, було зафіксовано 25 063 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 793 людини, ще 11 817 пацієнтів одужало.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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