Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 7 ноября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 7 ноября

За последние сутки количество больных возросло более чем на 17 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 7 ноября зафиксировано 17 419 новых подтвержденных случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 449 человек, еще 8 520 человек выздоровело.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Так, среди новых больных 1 119 детей и 195 медработников. Кроме того, за прошедшие сутки было госпитализировано 5 652 человек.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 3 075 433 человек; поправилось – 2 512 756 человек; летальных исходов – 72 084.

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Кроме того, 6 ноября было проведено 131 406 вакцинаций против COVID-19. Одну дозу получили 85 340 человек, полностью иммунизированы – 46 066 человек.

"С начала вакцинальной кампании привито 11 354 681 человека, из них получили одну дозу — 11 354 679 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 904 573 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведено 19 259 25 прививки", — говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что 93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):

г. Киев – 625/3731

Винницкая – 569/1402

Волынская – 340/1136

Днепропетровская – 1527/4754

Донецкая – 757/1851

Житомирская – 682/929

Закарпатская – 270/407

Запорожская – 667/2463

Ивано-Франковская – 887/774

Киевская – 542/2459

Кировоградская – 144/1171

Луганская – 174/572

Львовская – 1095/3255

Николаевская – 816/840

Одесская – 1664/4232

Полтавская – 633/1651

Ровенская – 349/888

Сумская – 817/929

Тернопольская – 403/1180

Харьковская – 1362/3256

Херсонская – 448/3079

Хмельницкая – 1114/1088

Черкасская – 271/2045

Черновицкая – 407/821

Черниговская – 856/1153

Заметим, что в Украине по состоянию на утро 6 ноября было зафиксировано 25 063 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 793 человека, еще 11 817 пациентов выздоровели.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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