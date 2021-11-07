Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 7 ноября

Дата публикации
Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 7 ноября

Иллюстрация / Associated Press

За последние сутки количество больных возросло более чем на 17 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 7 ноября зафиксировано 17 419 новых подтвержденных случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 449 человек, еще 8 520 человек выздоровело.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Так, среди новых больных 1 119 детей и 195 медработников. Кроме того, за прошедшие сутки было госпитализировано 5 652 человек.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 3 075 433 человек; поправилось – 2 512 756 человек; летальных исходов – 72 084.

Как вакцинироваться против COVID-19 и не заразиться в очереди: советы эпидемиологии

Кроме того, 6 ноября было проведено 131 406 вакцинаций против COVID-19. Одну дозу получили 85 340 человек, полностью иммунизированы – 46 066 человек.

"С начала вакцинальной кампании привито 11 354 681 человека, из них получили одну дозу — 11 354 679 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 904 573 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведено 19 259 25 прививки", — говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что 93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):

  • г. Киев – 625/3731
  • Винницкая – 569/1402
  • Волынская – 340/1136
  • Днепропетровская – 1527/4754
  • Донецкая – 757/1851
  • Житомирская – 682/929
  • Закарпатская – 270/407
  • Запорожская – 667/2463
  • Ивано-Франковская – 887/774
  • Киевская – 542/2459
  • Кировоградская – 144/1171
  • Луганская – 174/572
  • Львовская – 1095/3255
  • Николаевская – 816/840
  • Одесская – 1664/4232
  • Полтавская – 633/1651
  • Ровенская – 349/888
  • Сумская – 817/929
  • Тернопольская – 403/1180
  • Харьковская – 1362/3256
  • Херсонская – 448/3079
  • Хмельницкая – 1114/1088
  • Черкасская – 271/2045
  • Черновицкая – 407/821
  • Черниговская – 856/1153

Заметим, что в Украине по состоянию на утро 6 ноября было зафиксировано 25 063 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 793 человека, еще 11 817 пациентов выздоровели.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также:

Коронавирус в Украине: непривитых работников будут отстранять от работы

Коронавирус в Украине: непривитых работников будут отстранять от работы
Следующая публикация