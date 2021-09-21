У якому разі коронавірус "не причепиться" до людини: лікарка назвала умову

У якому разі коронавірус "не причепиться" до людини: лікарка назвала умову

Все залежить від кількості вірусу, який потрапляє в організм людини і від особливостей імунітету кожного, каже лікарка Світлана Гук.

Якщо людина заразилась грипом чи іншим респіраторним захворюванням,то є ймовірність, що вона не підхопить коронавірус. Утім, якщо в організм потрапить велика кількість коронавірусу, то все ж вірогідність захворіти на COVID-19 є. Таку думку в інтерв'ю "Укрінформу" висловила лікарка-пульмонологиня Світлана Гук.

"У мікросвіті - світі мікроорганізмів, бактерій, вірусів, - теж є конкуренція. Якщо першим вчепився грип, дійсно, до коронавірусу на цей час людина, скоріш за все, буде несприйнятлива", - пояснила Світлана Гук.

Утім в такий період знедужання захворіти на COVID-19 ймовірність є, каже лікарка.

"Якщо інфікуюча доза буде великою або у людини є індивідуальна імунна схильність до якогось конкретного виду вірусу, може статися все. Втім, ці випадки більше цікаві, щоби поговорити про них, а для клінічної картини вони значення майже не мають", - сказала вона.

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