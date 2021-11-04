Самый тяжелый пациент в отделении: в Днепре спасают младенца с коронавирусом

Вирус передался ребенку от матери.
В Днепре новорожденному от матери передался COVID-19. За жизнь малыша борются днепровские медики.
Об этом сообщает "Днепр областной".
Маленький пациент находится в реанимации COVID-отделения Днепропетровской областной детской больницы. Малыш родился 10 дней назад от мамы, больной коронавирусом.
Новорожденный считается самым тяжелым пациентом в отделе COVID.
В детской областной больнице в Днепре развернуто 20 коек для пациентов с коронавирусом. Все они подключены к системе подачи кислорода. В настоящее время занято 80% мест.
Напомним, что врач из Львова рассказала, что ежедневно в больницу поступает 6-9 детей с коронавирусом.
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