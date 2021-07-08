Анна умоляет о помощи в преодолении меланомы

На лечение нужны более 700000 гривен.

Казалось бы обычная родинка моментально перевернула жизнь Анны, когда в конце 2019 она воспалилась и ее пришлось удалить. Оказалось, что на самом деле это уже меланома (рак кожи). Поэтому после удаления началось лечение.

«Кроме пневмонита, в легких появились метастазы. Иммунолог долго подбадривал, и говорил: "Все вылечим". Время шло и метастазы росли. Позже химиотерапевт говорила, чтобы не волновалась, что все вылечим. Время шло и метастазы появились в печени и груди. Предложили программу клинического исследования для лечения. Но проверка показала, что множественные метастазы появились еще и в голове! Врачи сказали конец: "В КД, девочка, ты не попадаешь, ты безнадежна". Отправили домой умирать, не долго осталось", — с болью вспоминает Анна.

Но семья решила не мириться с таким прогнозом и срочно обратились за помощью к столичным врачам. Тогда состояние женщины уже было крайне тяжелым.

«Собрали немного денег, заняв, с кредиток сняли. Сделали операцию на головном мозге, и срочную лучевую и радиохирургию метастазов в голове. И я, как будто ожила. Но для длительного лечения требуются дорогостоящие таблетки, таргеты, против метастазов в голове и в теле. Мы в страшных долгах. С трудом наскребаем в долг на таргетные препараты. Наши ресурсы давно за пределами наших возможностей. Нужно собрать на основной курс лечения еще не менее 760 000 грн», — рассказывает Анна.

Но несмотря на эти расходы потребуются дополнительные средства, чтобы оплатить оперативные вмешательства.

ОПЕРАЦИЯ или короткую жизнь «БЕЗ мозга» Сегодня проведена операция на черепной коробке головном мозге моей ... Опубликовано Сергеем Карасиным Четверг, 24 июня 2021

«В этом году после первой операции прошло полгода, и вот мы снова в Киеве проходим вторую сложную операцию на головном мозге. Уже идеального здоровья я не буду иметь, но простите нам шанс бороться, продолжите счастливый миг радости, видеть, как маленький сынишка подрастает, молиться Господу нашему о прощении и исцелении. Пусть воздастся Вам сторицей за ваши помыслы и дела благие. Нижайше просим Вас о помощи», — просит женщина.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5168 7574 2623 5919 Панченко Анна

или

ПриватБанк 5168 7554 6400 6663 Карась Сергей

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