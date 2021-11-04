Маричка Падалко рассказала о проблемах со здоровьем: "Заново учусь ходить"

В то же время ведущая заверила, что ничего страшного с ней не произошло.

Ведущая ТСН Маричка Падалко не на шутку испугала своих поклонников.

Так, на странице в Instagram звезда оставила пост, который начала со слов: "Я теперь снова учусь ходить, и соответственно, бегать". Вместе с тем Падалко поторопилась успокоить фанатов, что ничего плохого с ней не произошло.

"Я никогда не задумывалась, как я хожу. На каблуках я передвигаюсь, как на костылях. И только в зрелом возрасте осознала, что моя стопа никогда не "лежала" в ботинках — посредине между стопой и подошвой всегда была видна дыра из-за моего высокого подъема (арки). Поэтому при первом наилучшем случае я всегда снимала каблуки от боли. Чем все закончилось в итоге? Из-за неправильного хода и обуви у меня перестал выполнять свою функцию большой палец на ноге", — рассказала о проблеме ведущая.

instagram.com/marichkapadalko

Маричка подчеркнула, что большой палец на ноге играет очень важную роль — к нему сходятся "толкатели", которые человек должен использовать во время ходьбы: должен быть полный перекат с пятки на носок и отталкивание, в частности, большим пальцем.

instagram.com/marichkapadalko

"Когда во время ходьбы или во время бега неправильно работает стопа, это означает, что неправильно распределяется вес, и, в частности, перегружаются суставы — коленные или тазобедренные. Это может казаться неважным, пока там не начнутся изменения. Да, с суставами можно "работать" и держать их в хорошей форме, но обратно это уже не вернешь", — подчеркнула Маричка.

Ведущая рассказала, что в последнее время занималась тем, что активно тренировала большой палец. После этого Падалко сделала себе специальные стельки, повторяющие ее стопу.

Более того, после определенного перерыва Маричка уже успела пробежать два километра, которые ей разрешили врачи. При этом, признается Падалко, она пыталась "задействовать" пальцы.

instagram.com/marichkapadalko

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