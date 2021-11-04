Анна благає про допомогу у подоланні меланоми

На лікування потрібні понад 700 тисяч гривень.

Здавалося б звичайна родимка вмить перевернула життя Анни, коли наприкінці 2019 року вона запалилась і її довелося видалити. Виявилось, що насправді це вже меланома (рак шкіри). Тож після видалення почалося лікування.

«Крім пневмоніту, в легенях з'явилися метастази. Імунолог довго підбадьорював, та казав: «Все вилікуємо». Час минав і метастази росли. Пізніше хіміотерапевтка казала, щоб не хвилювалася, що все вилікуємо. Час минав, і метастази з'явилися в печінці і грудях. Запропонували програму клінічного дослідження для лікування. Але перевірка показала, що множинні метастази з'явилися ще і в голові! Лікарі сказали кінець: «В КД, дівчинка, ти не потрапляєш, ти безнадійна». Відправили додому помирати, не довго залишилося»,- з болем згадує Анна.

Та родина вирішила не миритись із таким прогнозом і терміново звернулись по допомогу до столичних лікарів. Тоді стан жінки вже був вкрай важким.

«Зібрали трохи грошей, позичили, з кредиток познімали. Зробили операцію на головному мозку, і термінову променеву і радіохірургію метастазів в голові. І я, як ніби ожила. Але для тривалого лікування потрібні були дорогі таблетки, таргети, проти метастазів в голові і в тілі», - розповідає Анна.

МАЯТНИК ЖИТТЯ Друзі, останнім часом я нічого не висвітлював з життя родини. Не було свободної години, фізичних... Опубліковано Сергеєм Карасем Неділя, 3 жовтня 2021 р.

Та призначене таке лікування мало подіяло, лікарі терміново змінили препарати, які не менш дорогі. "У зв'язку з погіршенням стану жінки, нам рекомендована друга лінія терапії - імунотерапія. Ми вже вперше поставили крапельниці 08.10.2021 у місті Києві. Ці препарати такі ж дороговартісні, як і попередні таргетні препарати. Купуємо за свої кошти. Та крапельниці ще ставляться за умовами стаціонару та нагляду хіміотерапевта, і за ці послуги витрачаємо до 10 тис. грн, і так через кожні три тижні. Просимо про допомогу у збиранні коштів", - просить чоловік Ганни.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 5168 7574 2623 5919 Панченко Анна

Або

ПриватБанк 5168 7554 6400 6663 Карась Сергій

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