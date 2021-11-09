В Україні дорожчають книжки: які причини

Водночас попит на них падає.
В Україні дорожчають книжки. За рік ціни зросли на 35-40%.
Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 9 листопада.
Експерти пояснюють, що основна причина - це здорожчання паперу на світовому ринку та його дефіцит. Додала у вартості і фарба. Водночас попит на книжки спочатку впав на 20% у минулому році, а потім ще раз на 20% уже цього року.
Представники видавництв кажуть, що поки що ціни вдається стримувати, бо є багато накопиченого товару. Але вже від наступного року прогнозується зростання вартості книжок.