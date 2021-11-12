В Україні подешевшали помідори, а буряк навпаки - додає у ціні

За прогнозами фермерів, головний овоч борщового набору продовжить дорожчати.

В Україні пропри завершення сезону почали дешевшати тепличні помідори, а ось буряк навпаки додав у ціні.

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Про це повідомляє EastFruit.

Так, зазначається, що українські виробники змушені знижувати ціни на тепличний томат попри те що поточний оборот під цією культурою вже добігає кінця. Основною причиною здешевлення тепличного томату стала присутність на ринку великих обсягів продукції поганої якості.

Таким чином, на сьогоднішній день місцеві тепличні комбінати відвантажують томати по 20-27 грн/кг, що в середньому на 18% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. Імпортні томати (в основному турецькі) надходять у продаж по 22-30 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж на перші партії цієї продукції.

Наразі ціни на тепличний томат в Україні вже в середньому на 10% нижчі, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас українські фермери підвищують ціни на столові буряки навіть попри низький попит. Головною причиною здорожчання називають обмежену пропозицію овоча на ринку, а також зниження валового збору культури у поточному сезоні.

Таким чином, лише від початку поточного тижня столові буряки на українському ринку подорожчали в середньому на 17% і коштують по 6-8 грн/кг залежно від якості, обсягу партії та регіону.

Отже, на сьогоднішній день українські виробники пропонують столові буряки в середньому в 2,2 рази дорожче, ніж у аналогічний період минулого року. Однак навіть у таких умовах багато фермерів вважають за краще утримуватися від активних продажів в очікуванні подальшого цінового зростання у цьому сегменті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на українських ринках і в магазинах ціна на сало досягла рекордної позначки.

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