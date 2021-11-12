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У МВФ назвали дату ухвалення рішення щодо 700 млн доларів кредиту для України

У МВФ назвали дату ухвалення рішення щодо 700 млн доларів кредиту для України

МВФ визначиться з траншем для України цього місяця.

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фону (МВФ) планує 22 листопада розглянути питання другого траншу для України обсягом 700 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті МВФ.

Рада директорів розгляне також питання продовження програми співпраці з Україною.

У МВФ раніше повідомляли, що досягнена угода між урядом і МВФ допоможе подолати кризу в економіці та охороні здоров'я, викликану COVID-19, за збереження макроекономічної та фінансової стабільності, зниженні уразливості та усунення основних перешкод для приватних інвестицій.

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Наразі між МВФ і Україною діє програма фінансування Stand-By на суму близько $5 мільярдів, підписана в червні минулого року. Київ одразу отримав перший транш в сумі близько $2,1 млрд.

Раніше повідомлялося, що МВФ до кінця року може перерахувати Україні два транші.

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