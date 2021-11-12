В Украине выросла стоимость молока: какая причина

Среди причин, в частности, низкая покупательная способность населения.

За последние пять месяцев в Украине стоимость молока выросла на 16%.

Об этом рассказали в "Сніданку з 1+1".

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Такой уровень цен на молоко-сырье существенно превышает средний показатель стран ЕС, свидетельствуют данные Института аграрной экономики. К примеру, в Венгрии, Латвии, Словакии и Польше стоимость не превышает 32-33 евро за 100 кг. В нашей стране цена на молоко во второй половине 2021 года существенно выросла: от 35 до 41 евро.

Эксперты объясняют, что причина этого — отсутствие государственной поддержки развития молочной отрасли, а также низкая покупательная способность населения и наличие дешевого импорта.

Как сообщалось, на украинских рынках и в магазинах цена на сало достигла рекордной отметки. Сейчас сало стоит 185 гривен за килограмм. К слову, это на 40 гривен больше, чем средняя цена продукта в сентябре. Средняя цена домашнего сала ниже – 134 гривны за килограмм.

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