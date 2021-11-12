В Житомире эвакуировали сразу два торговых центра: что произошло

В Житомире эвакуировали сразу два торговых центра: что произошло

На улице оказались более тысячи человек.

Из-за сообщения анонима в Житомире пришлось эвакуировать сразу два торговых центра. А это больше тысячи человек.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 12 октября.

Впрочем, из магазинов их удалось вывести спокойно и без давки.

"По громкоговорителю сообщили, что заминированы, и быстро все эвакуировались", — рассказывает представитель торгового центра Александр Лысенко.

На месте начали работать кинологи, взрывотехники и следственно-оперативные группы. Спецслужбам понадобилось более двух часов, чтобы обследовать торговые помещения.

Все это время люди стояли и ждали на улице.

"Никакого запаха дыма у нас не было, хотя сказали что пожарная сигнализация сработала. Это чьи-то глупые шутки. Вышли все спокойно через центральный вход, без паники и толкотни", — говорит продавец торгового центра Лариса Халютина.

Взрывчатку так и не нашли. Впоследствии людей пустили в ТРЦ.

Полиция устанавливает личность анонима, который сообщил о фейковом заминировании.

Новости Житомира: из-за сообщения о заминировании пришлось эвакуировать два торговых центра

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