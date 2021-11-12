Как прошли сутки на Донбассе: боевики накрыли плотным огнем бойцов, есть раненые

Как прошли сутки на Донбассе: боевики накрыли плотным огнем бойцов, есть раненые

Оккупанты продолжают нарушать режим тишины.

За прошедшие сутки, 11 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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В частности, враг стрелял:

Вблизи Марьинки оккупанты открывали плотный огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

В направлении Новозвановки враг трижды вел огонь, применяя артиллерию калибра 122 мм, противотанковый ракетный комплекс, минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.

В районе населенного пункта Зайцево противник совершил два обстрела, используя гранатометы различных систем, а также задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

У Троицкого русские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенных пунктов Гнутово и Луганское оккупанты обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Широкино обстрел велся из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

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