Сутки на Донбассе прошли спокойно и без потерь

Сутки на Донбассе прошли спокойно и без потерь

Боевики существенно снизили обстрелы.

За прошедшие сутки, 9 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщили в штабе ООС.

В частности, враг стрелял:

В районе населенного пункта Опытное противник совершил обстрел из стрелкового оружия.

Вблизи Новоалександровки враг открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 10 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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