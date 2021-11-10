Сутки на Донбассе прошли спокойно и без потерь

Боевики существенно снизили обстрелы.
За прошедшие сутки, 9 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщили в штабе ООС.
В частности, враг стрелял:
- В районе населенного пункта Опытное противник совершил обстрел из стрелкового оружия.
- Вблизи Новоалександровки враг открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра, 10 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Читайте также:
- Ситуация на Донбассе: боевики атакуют, один боец убит
- Politico: Россия сосредотачивает войска и технику на границе с Украиной (фото)
- Осталась жена и двое детей: в Ивано-Франковской области от внезапной болезни умер участник АТО/ООС