Доба на Донбасі минула спокійно і без втрат

Бойовики суттєво зменшили обстріли.
Протягом минулої доби, 9 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомили у штабі ООС.
Зокрема, ворог стріляв:
- В районі населеного пункту Опитне противник здійснив обстріл зі стрілецької зброї.
- Поблизу Новоолександрівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 10 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
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