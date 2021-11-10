Доба на Донбасі минула спокійно і без втрат

Доба на Донбасі минула спокійно і без втрат

Бойовики суттєво зменшили обстріли.

Протягом минулої доби, 9 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомили у штабі ООС.

Зокрема, ворог стріляв:

В районі населеного пункту Опитне противник здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу Новоолександрівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 10 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Читайте також:

Московитські окупанти стріляли у напрямку передових позицій українських військових на Донбасі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання