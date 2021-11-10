Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 10 листопада

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 10 листопада

За останню добу кількість хворих зросла на понад 23 тисячі.

В Україні станом на ранок 10 листопада зафіксовано 23 283 нові нових випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 816 людей, 16 277 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 5 696 осіб, а 267 401 людину вакциновано проти COVID-19. 91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 130 772 особи;

одужало – 2 553 842 особи;

летальних випадків – 74 206;

проведено ПЛР-тестувань – 14 999 766.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 697 386 людей, з них отримали одну дозу – 11 697 384 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 154 792 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 852 176 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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