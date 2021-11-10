Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 10 ноября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 10 ноября

За последние сутки количество больных возросло более чем на 23 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 10 ноября зафиксировано 23 283 новых новых случая коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 816 человек, 16 277 пациентов поправилось.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 5 696 человек, а 267 401 человек вакцинирован против COVID-19. 91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 130 772 человека;

поправилось – 2 553 842 человека;

летальных исходов – 74 206;

проведено ПЦР-тестов– 14 999 766.

С начала вакцинальной кампании привито 11 697 386 человек, из них получили одну дозу – 11 697 384 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 154 792 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 19 852 176 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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