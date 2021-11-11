На Донбассе умер военный из Кировоградской области

На Донбассе умер военный из Кировоградской области

Прощание с мужчиной состоится завтра.

В прифронтовой зоне оборвалась жизнь 34-летнего военнослужащего в/ч А2227 40 отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта. Младший сержант Владимир Феняк умер вблизи Бахмута в результате тромбоэмболии легочной артерии.

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Об этом сообщили в пресс-службе Кировоградского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Прощание с военнослужащим состоится завтра, 12 ноября, в 12:00 в селе Иосифовка, Ольшанской ОТГ Головановского района.

Младший сержант Владимир Феняк – 1987 года рождения, проходил военную службу в должности командира отделения взвода управления противотанковой артиллерийской батареи в воинской части А2227.

Владимир Феняк холост, у него остались родители, брат и сестра.

Тромбоэболия легочной артерии – это закрытие просвета больших, средних или малых ветвей легочной артерии тромбом, который образуется чаще всего в больших венах нижних конечностей или таза.

Ранее стало известно, что в зоне проведения операции объединенных сил погибла младшая сержантка 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Татьяна Алхимова из Херсонской области.

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