Север Китая несколько дней засыпает снегом: регион страдает от непогоды

Температура воздуха – 14 градусов мороза.

Сильный снежный шторм идет на севере Китая: в регионе сильно ухудшилась погода.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 11 ноября.

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В регионе уже несколько дней без перерыва идет снег, а температура опустилась до -14. Особенно сложна ситуация и в провинции Ляонине. На трассах столицы региона Аншана лежат полметровые заносы. Дорогами не проехать, нарушено также железнодорожное сообщение.

Шесть тысяч коммунальщиков расчищают дороги. Впрочем, успеть повсюду не могут. Им на помощь уже отправили пожарных и позвали волонтеров: вызвались 30 тысяч человек.

Напомним, 9 октября на горном перевале Петрохан, по которому проходит автотрасса из столицы Болгарии Софии в город Монтана, образовался значительный снежный покров. Засыпали снегом также горные районы соседней Греции.

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