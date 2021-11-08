Сильная вьюга и мороз: север Китая засыпало снегом

Местами сугробы достигают 30 сантиметров.
Первая сильная метель и мороз в -14 произошли на севере Китая.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 8 ноября.
Замело даже Пекин, где снег обычно выпадает месяц позже. Вокруг столицы заблокированы несколько магистралей. Ведь кое-где сугробы достигают 30 сантиметров.
В аэропортах нескольких других городов отменили десятки авиакомпаний. Кроме того, в провинциях Хэбэй и Шаньси парализована железная дорога. По словам синоптиков, в ближайшие сутки снегопады только усилятся.
Напомним, 9 октября на горном перевале Петрохан, по которому проходит автотрасса из столицы Болгарии Софии в город Монтана, образовался значительный снежный покров. Засыпали снегом также горные районы соседней Греции.
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