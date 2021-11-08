Сильна хурделиця та мороз: північ Китаю засипало снігом

Місцями замети сягають 30 сантиметрів.

Перша сильна завірюха та мороз у -14 сталися на півночі Китаю.

Про це розповіли в ТСН.Ранок 8 листопада.

Замело навіть Пекін, де сніг зазвичай випадає на місяць пізніше. Довкола столиці заблоковані кілька магістралей. Адже подекуди замети сягають 30 сантиметрів.

В аеропортах кількох інших міст скасували десятки равіаейсів. Крім того, в провінціях Хебей та Шаньсі паралізована залізниця. За словами синоптиків, найближчої доби снігопади лише посиляться.

Новини світу: на півночі Китаю перша сильна завірюха та мороз у -14

Нагадаємо, 9 жовтня на гірському перевалі Петрохан, через який проходить автотраса із столиці Болгарії Софії до міста Монтана, утворився значний сніговий покрив. Засипало снігом також гірські райони сусідньої Греції.

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