Сильна хурделиця та мороз: північ Китаю засипало снігом

Місцями замети сягають 30 сантиметрів.
Перша сильна завірюха та мороз у -14 сталися на півночі Китаю.
Про це розповіли в ТСН.Ранок 8 листопада.
Замело навіть Пекін, де сніг зазвичай випадає на місяць пізніше. Довкола столиці заблоковані кілька магістралей. Адже подекуди замети сягають 30 сантиметрів.
В аеропортах кількох інших міст скасували десятки равіаейсів. Крім того, в провінціях Хебей та Шаньсі паралізована залізниця. За словами синоптиків, найближчої доби снігопади лише посиляться.
Нагадаємо, 9 жовтня на гірському перевалі Петрохан, через який проходить автотраса із столиці Болгарії Софії до міста Монтана, утворився значний сніговий покрив. Засипало снігом також гірські райони сусідньої Греції.
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