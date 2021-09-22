В Україні випав перший сніг: фото

В Україні випав перший сніг: фото

Перші зимові опади у цей осінній період вкрили високогір'я Карпат.

Сьогодні, 22 вересня, у Карпатах випав сніг. Білим полотном вкрило гору Піп Іван Чорногірський.

Про це інформує Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 08:35 22 вересня на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість, падає сніг. Температура навколишнього середовища -4°С, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що у середу, 22 вересня, в Україні буде переважно хмарна, дощова та холодна погода. В Карпатах падатиме мокрий сніг.

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