Болгарію та Грецію засипає снігом: фото та відео

Болгарію та Грецію засипає снігом: фото та відео

На вершині Олімпу утворилися справжні снігові замети.

У суботу, 9 жовтня, на гірському перевалі Петрохан, через який проходить автотраса із столиці Болгарії Софії до міста Монтана, утворився значний сніговий покрив. Засипало снігом також гірські райони сусідньої Греції.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці Meteo Balkans, опублікувавши відповідні фото та відео.

Також читайте В Україні випав перший сніг: фото

Болгарські комунальники не були готові до такого різкого початку зимової пори року, тому дорожнє покриття не встигли розчистити. Труднощів водіям завдає також густий туман, який супроводжує жовтневий снігопад.

Агентство дорожньої інфраструктури попереджає водіїв про те, що їм слід бути обережними, тому що у всій країні дорожнє покриття мокре і слизьке.

За даними метеорологів, найближчими днями температури в цьому районі Болгарії ще більше знизиться.

Снігопади прийшли також в гори сусідньої Греції. Як повідомляють у соцмережі, снігові замети утворилися, зокрема, на вершині Олімпу.

Нагадаємо, сніг наприкінці вересня випав у високогір'ї Карпат та в гірських районах Чернівецької області.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання