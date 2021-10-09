“Талібан” провів перші переговори із США: про що домовились

Таліби відмовилися від співпраці з американцями для боротьби з терористами "Ісламської держави".
У суботу, 9 жовтня, у столиці Катару делегація нового афганського уряду, сформованого рухом "Талібан", вперше зустрілася з представниками США після виведення американських військ з Афганістану.
Про це повідомляє агентство Associated Press.
За словами представника талібів Сухайля Шахіна, сторони зустрілися, щоб обговорити умови подальшої евакуації людей з Афганістану, а також угоду, підписану торік, відповідно до якої США зобов’язалися не втручатися у внутрішні справи країни.
Він також заявив, що "Талібан" відмовився від співпраці із США для боротьби з філією “Ісламської держави” в Афганістані.
"Ми можемо самостійно боротися з "Ісламською державою", - сказав Шахін.
Водночас США чітко дали зрозуміти, що ці переговори не можна розцінювати як преамбулу до визнання уряду "Талібану" в Афганістані.
Нагадаємо, нещодавно “Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за вибух у мечеті в Кундузі на північному сході Афганістану, під час якого загинуло майже пів сотні людей.