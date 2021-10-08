"Ісламська держава" взяла відповідальність за вибух мечеті в Афганістані

Виконавцем теракту був один з мусульман-уйгурів, яких влада “Талібану” має намір вислати з країни.

Відповідальність за організацію вибуху в шиїтській мечеті в Кундузі на північному сході Афганістану, внаслідок якого загинуло щонайменше 46 людей, взяло на себе відділення терористичного угруповання "Ісламської держави" в Афганістані "Вілаят Хорасан".

Про це в п’ятницю, 8 жовтня, повідомляє Associated Press з посиланням на інформаційне агентство Aamaq, пов'язане з ІД.

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У заяві про відповідальність представник ІД у регіоні назвав терориста мусульманином-уйгуром, заявивши, що напад був спрямований як на шиїтів, так і на талібів через їх передбачувану готовність вигнати уйгурів з країни для задоволення вимог Китаю.

Представник "Талібану" Білал Карімі сказав агентству, що в результаті вибуху загинуло 46 віруючих, а 143 отримали поранення. Це найбільша кількість жертв внаслідок нападу від часу виведення іноземних військ з Афганістану.

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