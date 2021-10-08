Окупанти запроторили Джелялова до психлікарні для проведення експертизи

Окупанти запроторили Джелялова до психлікарні для проведення експертизи

Захист оскаржуватиме незаконне процесуальне рішення слідства.

Першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова перевели із СІЗО, де він утримувався останній місяць, у відділення психіатричної лікарні, де проводиться стаціонарна психолого-психіатрична експертиза стосовно підслідних осіб, яких тримають під вартою.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов.

"Буквально напередодні адвокатам Нарімана Джелялова стало відомо, що його вивезли із СІЗО Сімферополя, де він утримувався останній місяць. Як з'ясувалося, його перемістили в 15-е відділення Кримської республіканської психіатричної лікарні № 1 ім Н.І. Балабана", - написав він на сторінці у Facebook.

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Адвокат зазначив, що раніше Джелялов відмовився проходити психіатричну експертизу, оскільки підстав для її призначення не було.

"Жодних інших причин прийняття слідчим рішення про направлення Нарімана Джелялова на психіатричну експертизу, крім як застосування каральної практики, припустити неможливо", - зазначив Полозов.

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Після того, як стало відомо про місцезнаходження Джелялова, його негайно відвідала адвокат Еміне Авамілєва і з'ясувалося, що заступника голови Меджлісу вивезли із СІЗО ще вчора, сама психолого-психіатрична експертиза триватиме від 21 до 28 днів.

Адвокат зазначив, що захист оскаржуватиме незаконне процесуальне рішення слідства про направлення Джелялова в стаціонар психіатричної клініки. Нагадаємо: 3-4 вересня окупаційні "правоохоронні органи" у Криму провели чергові незаконні обшуки та затримання громадян України. Зокрема, невідомі увірвалися у помешкання першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова та Шевкета Усеїнова. Їх усіх незаконно затримали та вивезли у невідомому напрямку.

громадян України. Зокрема, невідомі увірвалися у помешкання першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова та Шевкета Усеїнова. Їх усіх незаконно затримали та вивезли у невідомому напрямку. 6 вересня районний "суд" Сімферополя заарештував Джелялова та братів Ахтемових на два місяці - до 4 листопада. Їм оголосили підозру за статтею "диверсія" Кримінального кодексу РФ, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років. Окупанти звинувачують кримських татар у нібито причетності до пошкодження газопроводу у районі села Перевальне під Сімферополем.

на два місяці - до 4 листопада. Їм оголосили підозру за статтею "диверсія" Кримінального кодексу РФ, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років. Окупанти звинувачують кримських татар у нібито причетності до пошкодження газопроводу у районі села Перевальне під Сімферополем. А вже наприкінці вересня співробітники ФСБ Росії в окупованому Криму посилили обвинувачення. Новини світу: заступнику голови Меджліса Наріману Джелялову висунули нові звинувачення Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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