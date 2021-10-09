Етнічні чистки в Афганістані: таліби стратили 13 хазарейців

Під час попереднього правління талібів етнічна нацменшна хазарейців також зазнавала переслідувань.

Бойовики "Талібану" вбили в афганській провінції Дайкунді 13 людей — етнічних хазарейців.

Про це йдеться у звіті Міжнародної правозахисної організації Amnesty International, інформує dpa-international.

Серед вбитих — 11 колишніх співробітників сил безпеки Афганістану та двох цивільних осіб, зокрема 17-річна дівчина. Дев'ятеро колишніх співробітників служби безпеки були вбиті навіть після того, як вони здалися талібам.

"Талібан" захопив провінцію Дайкунді 14 серпня. Страта відбулася 30 серпня.

"Ці холоднокровні страти є ще одним доказом того, що таліби здійснюють ті ж жахливі злочини, як і під час свого попереднього правління в Афганістані", — сказала генеральна секретарка Amnesty International Агнес Калламард.

Призначений талібами начальник поліції Дайкунди Садікулла Абед своєю чергою заперечував будь-які страти.

Хазарейці — іраномовна етнічна група Афганістану, третя за чисельністю у країні. Під час попереднього правління талібів хазарейці також піддавалися переслідуванням, адже є мусульманами-шиїтами. Тоді як більшість населення Афганістану, зокрема і таліби, сповідують іслам сунітського напрямку.

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