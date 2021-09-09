"Буду протестувати, поки таліби не вб'ють мене": афганки вийшли на марш за рівні права

Таліби били протестувальниць батогами і палицями.
В Афганістані в середу, 8 вересня, десятки обурених діями "Талібану" жінок марширували вулицею Кабула, скандуючи: "Ми хочемо рівних прав, ми хочемо жінок в уряді".
Про це повідомляє ВВС.
Зазначається, що напередодні таліби оголосили склад нового уряду Афганістану, в якому немає жінок. Окрім того, Міністерство у справах жінок ліквідували. "Ми не можемо прийняти це, і тому ми вийшли", - розповіла виданню одна з протестувальниць.
"Ми йшли мирно. Потім я побачила 4-5 машин, в кожній з яких було близько 10 бойовиків "Талібану", які йшли за нами", - вказала інша учасниця маршу. За її словами, бойовики зупиняли протестувальників і били їх батогами і палицями, що викликають ураження електричним струмом.
"Вони двічі вдарили мене по плечу. Я відчула біль по всьому тілу. Мені все ще боляче, і я не можу поворухнути рукою, - поділилася жінка. - Вони також використовували багато нецензурних слів і ображали нас. Мені дуже соромно повторювати слова, якими вони називали нас".
"Нас всіх побили. Мене також ударили. Вони сказали нам іти додому, сказавши, що це і є місце для жінок", - пригадала співрозмовниця видання, яка з метою безпеки побажала залишитися анонімною. Жінка зазначила, що боєць талібів вибив з її рук телефон, коли вона намагалася зняти марш на відео.
Протестувальниця, яка раніше працювала радницею в урядовому департаменті, а також вела власний бізнес, розповіла про побоювання своїх рідних.
"Вони кажуть мені не йти на протести, тому що (таліби. - Ред.) вб'ють мене. Я сперечалася зі своїм братом, щоб взяти участь у марші в середу. Важливо, щоб ми підвищили голос. Я не боюся. Я продовжу йти знову і знову, поки вони не вб'ють нас. Краще померти один раз, ніж помирати поступово", - висловилася Джіа (ім'я змінено з метою безпеки).
Жінка заміжня, у неї четверо дітей, зокрема немовля. "Талібан" тут не на кілька днів. Вони тут надовго. Ми повинні вимагати дотримання наших прав не лише для нас, але і для нашого наступного покоління, наших дітей. Ми знаємо, що таліби можуть знайти нас. Але у нас немає вибору. Ми повинні продовжувати", - впевнена афганка.
Нагадаємо:
- Радикальний рух "Талібан" зобов'язав дівчат, які відвідують приватні університети Афганістану, носити абай — традиційні сукні, що закриває все тіло, і нікаби — головні убори, що покривають обличчя.
- Раніше таліби розігнали жіночу демонстрацію в Кабулі. Бойовики застосували сльозогінний газ до активісток.
- Також вони заявили, що жінок на вищих посадах бути не може.
- Таліби заборонили жінкам грати в крикет або займатися будь-яким видом спорту.