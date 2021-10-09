"Талибан" провел первые переговоры с США: о чем договорились

"Талибан" провел первые переговоры с США: о чем договорились

Талибы отказались от сотрудничества с американцами для борьбы с террористами "Исламского государства".

В субботу, 9 октября, в столице Катара делегация нового афганского правительства, сформированного движением "Талибан", встретилась с представителями США впервые после вывода американских войск из Афганистана.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

По словам представителя талибов Сухайль Шахина, стороны встретились, чтобы обсудить условия дальнейшей эвакуации людей из Афганистана, а также соглашение, подписанное в прошлом году, в соответствии с которой США обязались не вмешиваться во внутренние дела страны.

Он также заявил, что "Талибан" отказался от сотрудничества с США для борьбы с филиалом "Исламского государства" в Афганистане.

"Мы можем самостоятельно бороться с "Исламским государством", — сказал Шахин.

В то же время США четко дали понять, что эти переговоры нельзя расценивать как преамбулу к признанию правительства "Талибана" в Афганистане.

Напомним, недавно "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кундузе на северо-востоке Афганистана, во время которого погибло почти полсотни человек.

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