Пітьма ліванська: відео зі столиці країни, де зупинилися найбільші електростанції

Відключення електроенергії може тривати декілька днів.

У суботу, 9 жовтня, у Лівані припинили роботу через брак палива дві найбільші електростанції країни Аль-Захрані і Дейр-Аммар. Електропостачання довелося відімкнути у всій країні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника уряду Лівану.

За словами урядовця, державна електроенергетична компанія спробує використовувати запаси мазуту армії, щоб тимчасово відновити роботу електростанцій, однак не варто сподіватися на те, що найближчим часом електропостачання буде відновлено.

“Ліванська електромережа повністю перестала працювати сьогодні опівдні, і малоймовірно, що вона почне працювати до наступного понеділка або протягом декількох днів”, - сказав співрозмовник агентства.

Після того, як в серпні цього року уряд Лівану скасував субсидії на мазут і паливо, в країні вже виникали перебоїв з електропостачанням житлових будинків та інших об'єктів, включаючи лікарні.

У Telegram-каналі РІА “Новости” опублікували відео з огорнутого пітьмою Бейруту — столиці Лівану. Окремі будівлі та морський порт наразі освітлені, оскільки мають живлення від приватних електрогенераторів.

Нагадаємо, раніше уряд Лівану звернувся до світових держав з проханням про допомогу. Через економічну кризу, яка триває з 2019 року, ліванський фунт втратив 90% своєї вартості, знецінивши зарплату солдатів та бюджет армії.

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