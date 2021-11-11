Північ Китаю кілька днів засипає снігом: регіон потерпає від негоди

Температура повітря - 14 градусів морозу.

Сильний сніговий шторм триває на півночі Китаю: в регіоні сильно погіршилася погода.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 11 листопада.

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У регіоні вже кілька днів безперестанку йде сніг, а температура опустилася до -14. Особливо складна ситуація і в провінції Ляонін. На трасах столиці регіону Аншану лежать пів метрові замети. Дорогами не проїхати, порушене також залізничне сполучення.

Шість тисяч комунальників розчищають дороги. Втім, встигнути всюди не можуть. Їм на допомогу вже відрядили пожежників та покликали волонтерів: зголосилися 30 тисяч людей.

Нагадаємо, 9 жовтня на гірському перевалі Петрохан, через який проходить автотраса із столиці Болгарії Софії до міста Монтана, утворився значний сніговий покрив. Засипало снігом також гірські райони сусідньої Греції.

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