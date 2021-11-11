Дві крихітні сестрички Настя і Вероніка потребують допомоги

Дівчатка мають певні вади, які доводиться усувати.

На 10 тижні вагітності мама двійняток Насті і Вероніки дізналась, що її крихітки розвиваються в одній плаценті замість двох, тож її попередили, що така вагітність може бути не простою, та і для здоров’я діток це може мати наслідки. Тож мама дівчаток ретельно виконували всі вказівки лікарів, та це мало спрацювало, вже на 27 тижні вагітності діток довелося рятувати через кесарів розтин.

«Дітки народилися вагою 760 грам Настя, і 1120 - Вероніка. Їх одразу забрали до реанімації, і почалася тривала боротьба за їхнє життя», - пригадує мама дівчаток.

Долі дітей розділились, але кожна мала свою боротьбу. Вероніка мала характерні для недоношених малюків проблеми із очима, її часто оперували. Дитина перенесла 6 операцій на очах, але зараз у неї збережено лише світлореакцію, дитина не бачить.

А от Настя провела у реанімації 3,5 місяця, на апараті штучної вентиляції легень. У дитини постраждав не лише зір, а і слух «Дивом вижила, і стала сама дихати, але ще 3 місяці зберігалася киснезалежність від маски. Після реанімації перевезли до Дніпра на виходжування у відділення патології. 18 червня виписали додому, і ми зрозуміли, що вона не реагує на звуки. Поїхали до Києва на обстеження і виявилось, що потрібні слухові апарати. А у серпні були прооперовані очі, зараз в окулярах з лінзами +13, сподіваємося, що згодом зір стане кращим», - додає жінка.

Здравствуйте дорогие наши Волшебники ♥️ Мы вернулись с поездки в Киев к неврологу ❗ У нас очень плохие новости Все... Опубліковано Дар'єю Салютиною Понеділок, 1 листопада 2021 р.

Дівчатка спостерігаються у невролога, проходять лікування, реабілітації, але їм 11 місяців, а голову вони до ладу не тримають, не перевертаються, розповідає мама. Дітям радять курси в реабілітаційних центрах, щоб дати їм поштовх розвитку.

«Всі реабілітації дуже дорогі, а наша сім'я вичерпала всі свої фінансові можливості, перші 7 місяців тягли самі всі, але ресурси закінчилися і змушені просити про допомогу для порятунку наших дітей», - каже мама дівчаток.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 5168 7451 0256 2367 САЛЮТІНА ДАР'Я АНАТОЛІЇВНА

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