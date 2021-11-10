Щеплення від грипу: кому медики радять вакцинуватися насамперед

В Україні щеплення проти грипу — послуга поки що не надто популярна.

В Україні стартував пілотний проєкт зі щеплення проти грипу. Відсьогодні, 10 листопада, й до неділі, 14 листопада, в п'яти столичних аптеках усі повнолітні можуть купити вакцину, безкоштовно пройти на місці медогляд і одразу ж отримати щеплення. Така практика вже існує в багатьох країнах світу, Україна її запроваджує вперше.

Про це йдеться 10 листопада у сюжеті ТСН.19:30.

Пацієнтові купити потрібно лише саму вакцину. Наприклад, французька "Ваксігрип тетра" (Vaxigrip tetra) коштує 350 гривень. А от огляд лікаря і сама процедура, на відміну від приватних клінік, безкоштовні.

Якщо охочих буде багато, то питання вакцинації в аптеках візьмуться врегулювати законодавчо. У планах навіть дозволити проводити щеплення фармацевтам.

"З досвідом, який ми здобули через пункти масового щеплення COVID-19, ми підійшли до пілотного етапу, щоб подивитися, як це буде працювати з вакциною проти грипу", — зазначив очільник Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

В Україні щеплення проти грипу — послуга поки що не надто популярна. Наприклад, минулого епідсезону щепилися менше відсотка українців. Цього, за останньою інформацією, ще не назбиралося й 15 тисяч людей.

Про колективний імунітет не може бути й мови, кажуть лікарі. Але передусім радять щепитися проти грипу тим, хто найбільше контактує з людьми, — медикам, освітянам та поліцейським.

Новини Києва: в 5 столичних аптеках усі повнолітні можуть купити вакцину і отримати щеплення

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