Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 11 листопада

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 11 листопада

За останню добу кількість хворих зросла на понад 24,5 тисячі.

В Україні станом на ранок 11 листопада зафіксовано 24 747 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 652 людини, 18 896 пацієнтів одужало.

Також читайте Пік захворюваності на коронавірус в Україні минув — НАН

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 4 778 осіб, а 277 097 людей вакциновано проти COVID-19. 91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло – 3 155 519 осіб;

◾️ одужало – 2 572 738 осіб;

◾️ летальних випадків – 74 857;

◾️ проведено ПЛР-тестувань – 15 067 107.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 844 730 людей, з них отримали одну дозу – 11 844 728 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 284 545 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 20 129 273 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.



Коронавірус в Україні: найстрімкіше інфекція шириться у Києві та на Харківській області

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання