Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 11 ноября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 11 ноября

За последние сутки количество больных возросло более чем на 24,5 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 11 ноября зафиксировано 24 747 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерли 652 человека, 18 896 пациентов выздоровели.

Также читайте Пик заболеваемости коронавирусом в Украине прошел — НАН

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 4 778 человек, а 277 097 человек вакцинировано против COVID-19. 91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело – 3 155 519 человек;

◾️ поправилось – 2 572 738 человек;

◾️ летальных исходов – 74 857;

◾️ проведено ПЦР-тестов – 15 067 107.

С начала вакцинальной кампании привито 11 844 730 человек, из них получили одну дозу – 11 844 728 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 284 545 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 20 129 273 прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: стремительнее всего инфекция распространяется в Киеве и Харьковской области

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку