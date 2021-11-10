У Києві вакцинуватися від грипу можна просто в аптеці

У Києві вакцинуватися від грипу можна просто в аптеці

Така практика вже існує у багатьох країнах світу, Україна її запроваджує вперше.

Вакцинуватися від грипу тепер просто в аптеці. Міністерство охорони здоров'я розпочинає пілотний проєкт із вакцинації проти грипу в аптеках Києва.

Про це йдеться у випуску "ТСН. Ранок" за 10 листопада.

Кожен, кому виповнилося 18 років, зможе купити вакцину в аптеці, на місці пройти безкоштовний огляд лікаря і одразу ж отримати щеплення - за ціною лише вакцини.

Пілот працюватиме від сьогодні й до неділі, 14 листопада, у п'яти столичних аптеках.

Така практика вже існує у багатьох країнах світу, Україна її запроваджує вперше.

За даними Мінохорони здоров'я, з початку цього епідсезону проти грипу щепилися майже 15 тисяч українців.

А загалом до України планують завезти мільйон 250 тисяч доз вакцини проти грипу різних виробників.

Передусім у МОЗі радять щепитися тим, хто найбільше контактує з людьми, - медикам, освітянам та поліцейським.

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Пілотний проєкт: вакцинуватися від грипу можна буде в аптеках Києва

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