В Киеве вакцинироваться от гриппа можно прямо в аптеке

Такая практика уже существует во многих странах мира, Украина вводит ее впервые.
Вакцинироваться от гриппа теперь прямо в аптеке. Министерство здравоохранения начинает пилотный проект по вакцинации против гриппа в аптеках Киева.
Об этом говорится в выпуске "ТСН. Утро" за 10 ноября.
Каждый, кому исполнилось 18 лет, сможет купить вакцину в аптеке, на месте пройти бесплатный осмотр врача и сразу же получить прививку – по цене только вакцины.
Пилот будет работать с сегодняшнего дня и до воскресенья, 14 ноября, в пяти столичных аптеках.
Такая практика уже существует во многих странах мира, Украина вводит ее впервые.
По данным Минздрава, с начала этого эпидсезона против гриппа привились почти 15 тысяч украинцев.
В целом же в Украину планируют ввезти миллион 250 тысяч доз вакцины против гриппа разных производителей.
Прежде всего в Минздраве советуют прививаться тем, кто больше всего контактирует с людьми — медикам, педагогам и полицейским.
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