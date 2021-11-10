Маршрут может появиться уже в следующем году.

Украина планирует запустить скоростной поезд "Киев-Варшава": проект был разработан в министерствах инфраструктуры двух стран.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Поезд должен ехать со скоростью 250 километров в час и преодолевать расстояние более трех часов. Сейчас идет процесс разработки проекта. В министерствах надеются, что в начале следующего года уже смогут его представить.

Кроме того, "Укрзализныця" до 2024 года планирует расширить маршруты поездов "Интерсити+" — до более чем десяти регионов. Среди новых направлений: Ужгород, Черновцы, Луцк, Житомир, Чернигов, Сумы, Кропивницкий, Мариуполь, Николаев, Херсон.

Как сообщалось, от 2 ноября 2021 года "Укрзализныця" и Венгерская государственная железная дорога (MAV) возобновили курсирование пассажирского поезда №33/34 Мукачево — Будапешт , проезжающего через Чоп и Захонь. Поезд будет ежедневно отправляться из Мукачево в 12:30 и в Будапешт будет прибывать в 18:37. Из Будапешта поезд будет отправляться в 7:23 и прибывать в Мукачево в 15:30.

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