Хиты Сергея Бабкина станут саундтреками сериала "Джек & Лондон" на 1+1

Еще один хит из нового альбома музыканта – "Бомба ракета" уже сейчас можно услышать в ярком промо-ролике комедийного детектива.

15 ноября в 20:45 зрители 1+1 увидят премьеру комедийного детектива "Джек & Лондон". В сериале главный герой — бульмастиф Джек, который будет говорить голосом известного музыканта, тренера "Лиги Смеха" и актера Сергея Бабкина.

Накануне премьеры артист посетил студию "Сниданку с 1+1" и презентовал песню под названием "Она знает", которая станет одним из официальных саундтреков сериала, а также продемонстрировал зрителям, как будет звучать голос его киногероя.

"Она знает" – это моя исповедь, история о тех магических отношениях, от которых дух увлекает. Я посвятил ее своей жене – любимой женщине, которая рядом со мной, знающей мои сокровенные мечты и желания. А еще эта песня о силе чувств, которые возникли и помогают идти бок о бок всю жизнь. В истории "Джек & Лондон" тоже присутствует яркая романтическая линия, поэтому думаю именно эта песня лучше подчеркнет ее значимость", — сказал музыкант.

Еще один хит из нового альбома музыканта – "Бомба ракета" уже сейчас можно услышать в ярком промо-ролике комедийного детектива.

"В разговорах я часто использовал фразу "бомба-ракета". Однажды я сидел, писал, у меня постепенно начал вырисовываться теплый летний ритм и мелодия, начали приходить слова куплетов. Но я не понимал, какой должен быть припев. И тут меня как молнией осенило. "Бомба-ракета" – именно вылетело из уст. Кстати, после выхода этой песни само выражение в разговоре больше не использую. Полностью исчезло из лексикона. Думаю, он сначала и появился, чтобы стать припевом песни", — рассказал музыкант.

Напомним, в сериале "Джек & Лондон" покажут историю молодого успешного юриста Влада, который ради карьеры мечты в Лондоне вынужден вернуться из столицы в свой родной провинциальный городок. Но однажды его жизнь изменится навсегда, ведь собака его родного брата – Джек, начнет с ним… разговаривать.

Над производством сериала "Джек & Лондон" работает продакшн "SFERA FILM" по заказу 1+1 в партнерстве с медиасервисом MEGOGO и Киевстар ТВ. Продюсеры от телеканала 1+1 – Максим Кривицкий, Елена Еремеева, Дарья Жукова и Кристина Шкабарь. Продюсер от MEGOGO – Анна Артеменко. Продюсер от SFERA FILM – Дмитрий Сафановский, Вадим Червяков. Режиссер-постановщик – Александр Итыгилов. Автор сценария – Марк Лимаренко.

В сериале роли сыграют известные актеры: Дарья Петрожицкая, Остап Ступка, Георгий Поволоцкий, Дмитрий Белякин, Сергей Калантай, Анастасия Цимбалару, Вячеслав Гиндин и другие.

Не пропустите премьеру комедийного детектива "Джек & Лондон" уже 15 ноября в 20:45 на 1+1.

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