Народные приметы, обряды и обычаи 10 ноября

Если день солнечный, то жди теплой зимы.

10 ноября верующие и церковь чтят память мученицы Параскевы-Пятницы, преподобного Иова, игумена Почаевского, святителя Димитрия, митрополита Ростовского, преподобного Нестора Некнижного, Печерского, в Далеких пещерах, мучеников Терентия, мучеников Терентия, мучеников Терентия и мучеников Терентия, Иеракса, Нита, Вила, Евникии, преподобного Стефана Саваита, творца канонов, святителя Арсения, архиепископа Сербского, мучеников Африкана, Терентия, Максима, Помпия и других 36, священномученика Кириака, Патриарха Иосифа, Урбнисского, преподобного Феофила Киевского, Христа ради юродивого.

10 ноября: церковный праздник

Святая Параскева Пятница – христианская святая и великомученица.

Родилась в христианской семье. Обитала в III веке в городе Икония в Малой Азии. Ее благочестивые родители искренне молились Богу и каждую пятницу развлекали над муками Иисуса Христа. Когда Бог дал им дочь, они назвали ее Параскева, то есть Пятница. После смерти родителей Параскева вела тихую христианскую жизнь, полную добродетелей, и с любовью заботилась о нищих. Хороший пример ее богоугодной жизни обратил многочисленных язычников к вере Христовой. Разъяренные жрецы упекли Параскеву в тюрьму.

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Когда во время Диоклетианового преследования христиан в Иконию прибыл новый императорский наместник с приказом судить и мучить христиан, к нему привели Параскеву, смело признавшую свою веру во Христа. За это наместник приказал ее жестоко мучить. Во время пыток Параскева отдала Богу свою чистую и невинную душу.

10 ноября: народные традиции

Святая Параскева Пятница всегда имела у православных верующих особую любовь и почитание. На иконах обычно изображали мученицу суровой подвижницей, высокого роста, с озаренным венком на голове. По народным верованиям, святая Параскева – покровительница полей и скота, иконы святой мученицы охраняют семейное благополучие и счастье. Кроме того, к святой Параскеве молятся о сохранении скота от смерти. Святая мученица – целительница людей от тяжелейших душевных и телесных болезней.

Если день солнечный, то ожидай теплой зимы, облачно — в середине декабря будут сильные морозы.

10 ноября: что нельзя делать

Женщины не прядут, не шьют, не золят и не расчесывают волосы.

10 ноября: что следует делать

Когда парни постились на Параскеву Пятницу, чтобы выпросить себе красивую и хозяйственную женщину. Девушки – чтобы удачно выйти замуж. Для этого заносили в церковь лен или материю, дарили полотенце на икону.

К началу XX века. в Украине был обычай кормления Параскевы-Пятницы. На Параски, а также в пятницу на Страстной неделе хозяйка накрывала стол белой чистой скатертью, ставила накануне разведенный мед. Каждую пятницу в течение года на ночь оставляла на столе хлеб-соль, кашу и ложку — "для Пятинки".

10 ноября: народные приметы

Если в ноябре появились комары – зима будет теплой.

Поздний ноябрь – к суровой и затяжной зиме.

Какая погода в ноябре, такова и в апреле.

Бурный ноябрь – на суровую зиму.

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