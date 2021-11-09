День ангела 10 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

День ангела 10 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

В этот день именины празднуют носители 11 имен.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 10 ноября празднуют: Анна, Арсений, Георгий, Дмитрий, Иван, Макар, Максим, Николай, Павел, Степан, Тимофей.

Мужские именины

Арсений

Имя Арсений происходит из греческого языка и в переводе означает "мужской" или "мужественный". Арсению присущи эгоизм и самолюбие. В то же время, он может быть застенчивым и добродушным мужчиной.

Георгий

Георгий — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "земледелец". Георгий умеет выслушивать своего собеседника, ему можно довериться в щекотливой ситуации. Может сохранить чужую тайну. Способен хорошо излагать свои мысли в письменной форме. В любой работе очень тщательно и серьезно относится к порученному делу. В общем, он дружелюбный к людям. С женщинами Георгий нерешителен, но семейная жизнь складывается обычно счастливо.

Дмитрий

Древние греки считали, что имя Дмитрий означает "посвящённый богине Деметре". Дмитрий – настойчивый, изобретательный и с оригинальным складом ума мужчина. Его настойчивость легко передается окружающим. Дмитрий – надежный и хороший друг. Аналитический ум и смекалка Дмитрия помогают ему быстро продвигаться по службе.

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Иван

Имя Иоанн (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван – неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят отличные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван – это образцовый мужчина и отличный отец.

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Макар

Макар — это имя греческого происхождения в переводе с греческого имеет значение "блаженный", "счастливый". Макар – сдержанный, уравновешенный и скромный. Эти качества позволяют ему с легкостью расположить к себе окружающих, а вот пользуется он этим редко. Макар не бросает слова на ветер, а если пообещал что, то сделает все возможное, чтобы выполнить обещание.

Максим

Происхождение этого имени имеет римские корни, а произошло от родового имени Maximus. Историки утверждают, что имя Максим означает "большой". Максим – это уверенный мужчина, он стремится достичь значительного места в обществе и материального благополучия. Он коммуникабельный и умеет преподнести себя. В работе Максим не рвется к особым высотам, но и за маленькую зарплату работать не будет. Часто его работа связана с успехами в точных науках.

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Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов". Николай – уравновешенный, трудолюбивый и трудоспособный мужчина. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общителен. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстный, но ревнивый.

Павел

Имя Павел пришло к нам с латинского языка и в переводе имеет значение "малый" или "небольшой". Павел уделяет искреннее внимание к окружающим, он очень открытый человек. Работа и желание зарабатывать свойственны Павлу. Он трудолюбив и настойчив.

Степан

Лингвисты утверждают, что имя Степан происходит от греческого имени Стефанос и в переводе оно означает "венец" или "венок". Степан – это серьезный и привлекательный мужчина. Он психологически устойчив, а его сильный характер привлекает к себе многие. Так же люди подмечают сильную волю Степана, что делает его еще более популярным. Он не любит заниматься саморекламой и не бросает слова на ветер. У Степана всегда много друзей и товарищей.

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Тимофей

Имя Тимофей пришло из греческого языка и в переводе означает "почитать бога". Одной из характеристик Тимофея можно назвать уязвимость. Он внимательно выслушивает собеседника и искренне его заботится. Это часто позволяет ему дать добрый совет. Он хорошо видит человека изнутри, но не делится этими наблюдениями с окружающими.

Женские именины

Анна

Имя Анна пришло к нам из Греции, а туда из еще более древней иудеи. На иврите имя Анна означает "добрая воля" или "расположение". Анна слишком хороша, что в современном мире может мешать в жизни. Она трудолюбива и ответственна, любит беспокоиться о родных и близких.

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