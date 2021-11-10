Народні прикмети, обряди і звичаї 10 листопада

Якщо день сонячний, то чекай теплої зими.

10 листопада віряни та церква вшановують пам'ять мучениці Параскеви-П’ятницi, преподобного Іова, ігумена Почаївського, святителя Димитрiя, митрополита Ростовського, преподобного Нестора Некнижного, Печерського, в Дальнiх печерах, мучеників Терентiя i Неонiли та чад їхнiхСарвила, Фота, Феодула, Єракса, Нита, Вила, Євникiї, преподобного Стефана Саваїта, творця канонiв, святителя Арсенiя, архієпископа Сербського, мучеників Африкана, Терентiя, Максима, Помпiя та iнших 36, священномученика Кириака, Патріарха Єрусалимського, преподобного Йоана Хозевiта, єпископа Кесарiйського, священномученика Неофiта, єпископа Урбниського, преподобного Феофіла Київського, Христа заради юродливого.

10 листопада: церковне свято

Свята Параскева П'ятниця — християнська свята та великомучениця.

Народилася у християнській родині. Жила в III столітті в місті Іконія у Малій Азії. Її побожні батьки щиро молилися до Бога і кожної п'ятниці розважали над муками Ісуса Христа. Коли Бог дав їм донечку, вони назвали її Параскева, тобто П'ятниця. Після смерті батьків Параскева вела тихе християнське життя, повне чеснот, і з любов'ю опікувалась убогими. Добрий приклад її богоугодного життя навернув численних поган до Христової віри. Розлючені жерці запроторили Параскеву до в'язниці.

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Коли в час Діоклетіанового переслідування християн до Іконії прибув новий імператорський намісник з наказом судити й мучити християн, до нього привели Параскеву, яка сміливо визнала свою віру в Христа. За це намісник наказав її жорстоко мучити. Під час тортур Параскева віддала Богові свою чисту і невинну душу.

10 листопада: народні традиції

Свята Параскева П’ятниця завжди мала у православних вірян особливу любов і шанування. На іконах зазвичай зображали мученицю суворою подвижницею, високого росту, з осяяним вінком на голові. За народними віруваннями, свята Параскева – покровителька полів і худоби, ікони святої мучениці охороняють сімейний добробут і щастя. Крім того, до святої Параскеви моляться за збереження худоби від смерті. Свята мучениця – цілителька людей від найважчих душевних і тілесних хвороб.

Якщо день сонячний, то чекай теплої зими, хмарно — всередині грудня будуть сильні морози.

10 листопада: що не можна робити

Жінки не прядуть, не шиють, не золять і не розчісують волосся.

10 листопада: що варто робити

Колись парубки постилися на Параскеву П’ятницю, щоб випостити собі гарну й хазяйновиту жінку. Дівчата — щоб вдало вийти заміж. Для цього заносили в церкву льон або матерію, дарували рушник на ікону.

До початку XX ст. в Україні був звичай “годування” Параскеви-П’ятниці. На Параски, а також у п’ятницю на Страсному тижні господиня накривала стіл білою чистою скатертиною, ставила канун — розведений мед. Кожної п’ятниці протягом року на ніч залишала на столі хліб-сіль, кашу й ложку — “для П’ятінки”.

10 листопада: народні прикмети

Якщо в листопаді з'явилися комарі — зима буде теплою.

Пізній листопад — до суворої і затяжної зими.

Яка погода в листопаді, така і в квітні.

Бурхливий листопад — на сувору зиму.

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